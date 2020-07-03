В массовой аварии под Воронежем пострадали пять человек

3 Июль 2020 2020-07-03T13:42:49+03:00

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Авария с участием пяти автомобилей произошла 3 июля в 10.30 на дороге в Рамонском районе. Недалеко от села Медовка во время перестроения водитель «Мазды» не справился с управлением и допустил столкновения с попутным трактором. Двигавшиеся сзади водители «Форда», «Деу Нексии» и грузовика не успели сориентироваться и также столкнулись с первыми двумя участниками ДТП. В результате травмы получили пять человек. Кто они, их возраст, и в каких машинах ехали, пресс-служба полиции не уточняет.

Известно, что у пострадавших травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. Полиция проводит проверку для выяснения обстоятельств аварии.

В месте столкновения образовался затор. В связи с этим инспекторы ГИБДД обеспечивают ручное регулирование для беспрепятственного проезда автотранспорта.

Позже в полиции рассказали подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU