Стали известны подробности ДТП с пятью пострадавшими под Воронежем

3 Июль 2020 2020-07-03T13:35:55+03:00

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Пресс-служба ГУ МВД сообщила подробности массовой аварии в Рамонском районе, где пострадали пять человек.

Напомним, пятницу в 10.30 на дороге в Рамонском районе недалеко от села Медовка во время перестроения водитель «Мазды» не справился с управлением и допустил столкновения с попутным трактором под управлением 57-летнего воронежца. За рулем иномарки находился 19-летний житель Белгородской области.

- После столкновения «Мазда» по инерции ударила автомобиль «МАЗ» под управлением 45-летнего местного жителя, а затем с грузовым автомобилем столкнулись автомобили «Форд» под управлением 30-летнего жителя Воронежа и «Дэу» под управлением 43-летнего жителя областного центра, которые двигались в попутном направлении, - рассказали в полиции.

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В аварии пострадали водитель трактора (машина опрокинулась), водитель «Мазды» и три его пассажира. Их возраст уточняют инспекторы.

Всех пострадавших доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести. По факту аварии начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU