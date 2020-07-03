2020-07-03T12:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области объяснили 1258 выздоровевших от коронавируса за сутки

2 июля победивших болезнь было всего 12
Юрий КОЗЛОВ
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Два отрицательных теста на коронавирус получили уже 5596 жителей Воронежской области.Два отрицательных теста на коронавирус получили уже 5596 жителей Воронежской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Данные областного оперативного штаба по противодействию коронавируса вызвали, если можно так выразиться, приятный шок. По ним оказывается, что за сутки стало известно о еще 1258 наших земляках, победивших эту страшную заразу. И это при том, что 2 июля таковых прибавилось всего 12.

Впрочем, целебный эффект последних суток несколько опровергли в правительстве области:

- Мы просто стали использовать статистику не федеральную, а предоставленную региональным департаментом здравоохранения. Она больше отражает реальность, которая, как мы видим, гораздо более оптимистичная, чем считалось ранее.

Таким образом, от коронавируса излечились уже 5596 жителей Воронежской области. При том, что общее количество зараженных 8059. Напомним, коронавирус унес жизни 47 наших земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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