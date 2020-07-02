За сутки в Воронеже от коронавируса вылечилось 12 человек
Всего с начала пандемии болезнь победили 4338 человек
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. Ко 2 июля ковид победили еще 12 пациентов. Таким образом, с начала наблюдений коронавирус победили 4338 воронежцев.
К сожалению, 47 человек умерли от осложнений ковида. Но ежедневная цифра заболевших стала снижаться - за последние сутки коронавирус диагностировали у 154 жителей региона.
Со 2 июля открылись летние веранды кафе, готстиницы, фитнес-центры, зоопарк и океанариум.
ИСТОЧНИК KP.RU