В Воронежской области штормовое предупреждение по жаре продлили до 8 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T11:17:54+03:00

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Воронежские синоптики и сотрудники МЧС предупреждают о том, что штормовое предупреждение по жаре продлено до 8 июля. Напомним, ранее метеорологи дали прогноз, что повышение температуры до 37 градусов ожидается 4 и 5 июля. На этот раз сообщают, что климатическая норма будет превышена на семь градусов еще три дня. В прогнозе Воронежского гидрометцентра говорится о том, что с 4 по 8 июля столбик термометра будет держаться в районе 32 – 36 градусов.

В такую погоду серьезно возрастает опасность пожара. Поэтому в региональном ГУ МЧС сообщили об усилении патрулей, контролирующих соблюдение противопожарного режима. Напомним, категорически запрещено разводить костры на открытом воздухе, а также заезжать на машинах в лес. Нарушителям грозит штраф: от 2 000 до 4 000 рублей для обычных граждан; для должностных лиц - от 15 000 до 30 000; для юрлиц - от 200 до 400 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU