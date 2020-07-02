2020-07-02T11:56:59+03:00
Общество

Штормовое предупреждение по жаре: в Воронежской области ожидается до +37

Зной накроет регион 4 и 5 июля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Спасатели предупредили воронежцев о жаре. По прогнозам синоптиков, днем 4 и 5 июля в регионе ожидается до 35-37° тепла.

В зной рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу. Много пейте воды (избегая сладких и алкогольных напитков), принимайте прохладный душ.

На улице носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Звоните пожилым родственникам и больным.

При возникновении ЧП звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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