Штормовое предупреждение по жаре: в Воронежской области ожидается до +37
Спасатели предупредили воронежцев о жаре. По прогнозам синоптиков, днем 4 и 5 июля в регионе ожидается до 35-37° тепла.
В зной рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу. Много пейте воды (избегая сладких и алкогольных напитков), принимайте прохладный душ.
На улице носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Звоните пожилым родственникам и больным.
При возникновении ЧП звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.
ИСТОЧНИК KP.RU