В Воронеже показали, на каком этапе реконструкция моста на 9 Января

2 Июль 2020 2020-07-02T19:49:55+03:00

Пока не сообщается точно, к какому моменту должен быть открыт виадук

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В пресс-службе мэрии 2 июля рассказали, как Продолжаются работы по реконструкции моста на улице 9 Января. Так, на объекте завершен демонтаж всех балок пролетных строений последнего - четвертого - пролета. Кроме того, осуществлен монтаж всех балок на пролетах № 1 и №6.

Также ведется подготовка к демонтажу ригелей с промежуточных опор № 4 и №5, на промежуточной опоре №3 идет устройство буронабивных свай.

На подходах со стороны к крайней опоре №1 устраиваются армогрунтовая насыпь, а на пролете №1 - монолитные участки межбалочных швов и консоли тротуарной части.

Кроме того, подрядная организация ведет подготовительные работы к монтажу балок на пролете №7.

Не так давно на объекте произошло небольшое ЧП: при разборке балки произошло ее разрушение в связи с коррозией арматуры.

Ранее мост планировали открыть в июне. Однако эпидемия коронавируса спутала все планы. Так что открытие отодвинулось на неопределенный срок, хотя по контракту работы должны завершить до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU