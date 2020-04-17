Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне

17 Апр 2020 2020-04-17T18:18:18+03:00

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Оптимистичный прогноз, согласно которому открыть движение по виадуку на 9 Января могли уже в июне, вероятно, выдержать не удастся. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Такой графика был бы реален с условием бесперебойной поставки строительных материалов, однако тем же бетонным заводам пришлось на время приостановить работу.

- Впоследствии работы возобновились, поскольку производство и продажа строительных материалов вошли в перечень исключений. Тем не менее, это значительно осложнило ход работ, понадобилось заново отстраивать технологические цепочки и логистику. Сейчас основной вид работ на объекте – бетонные: ведется бетонирование буронабивных свай на каждой опоре путепопровода, бетонирование ригелей, открылков, закрылков, подферменников, шкафной стенки, - объясняют в пресс-службе мэрии.

Опять же из-за ситуации с коронавирусом пришлось повысить меры безопасности: работники не допускаются на смену даже с малейшими симптомами ОРВИ. Напомним, по контракту срок окончания реконструкции - 1 октября 2020 года.

Уже произведено устройство буронабивных свай и их бетонирование на четырех опорах. Забетонированы все элементы на крайних опорах - ригели, шкафные стенки, подферменники.

На промежуточной опоре №2 ведутся работы по уширению и усилению существующего фундамента, полностью связаны и установлены арматурные каркасы на стойки опоры. На промежуточной опоре №6 идет разработка котлована для последующих работ по уширению и усилению фундамента.

Отметим, что «Комсомолка» уже задавалась вопросом: что будет дальше и какие коррективы внесет эпидемия в реализацию ранее заявленных планов и традиционных весенних мероприятий?

ИСТОЧНИК KP.RU