2020-04-17T18:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне

Эпидемиологическая обстановка значительно осложнила ход работ
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Работы сейчас продолжаютсяРаботы сейчас продолжаютсяФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

Оптимистичный прогноз, согласно которому открыть движение по виадуку на 9 Января могли уже в июне, вероятно, выдержать не удастся. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Такой графика был бы реален с условием бесперебойной поставки строительных материалов, однако тем же бетонным заводам пришлось на время приостановить работу.

- Впоследствии работы возобновились, поскольку производство и продажа строительных материалов вошли в перечень исключений. Тем не менее, это значительно осложнило ход работ, понадобилось заново отстраивать технологические цепочки и логистику. Сейчас основной вид работ на объекте – бетонные: ведется бетонирование буронабивных свай на каждой опоре путепопровода, бетонирование ригелей, открылков, закрылков, подферменников, шкафной стенки, - объясняют в пресс-службе мэрии.

Опять же из-за ситуации с коронавирусом пришлось повысить меры безопасности: работники не допускаются на смену даже с малейшими симптомами ОРВИ. Напомним, по контракту срок окончания реконструкции - 1 октября 2020 года.

Уже произведено устройство буронабивных свай и их бетонирование на четырех опорах. Забетонированы все элементы на крайних опорах - ригели, шкафные стенки, подферменники.

На промежуточной опоре №2 ведутся работы по уширению и усилению существующего фундамента, полностью связаны и установлены арматурные каркасы на стойки опоры. На промежуточной опоре №6 идет разработка котлована для последующих работ по уширению и усилению фундамента.

Отметим, что «Комсомолка» уже задавалась вопросом: что будет дальше и какие коррективы внесет эпидемия в реализацию ранее заявленных планов и традиционных весенних мероприятий?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником
Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе
Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне
Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни
В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем
Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса
Очередной «банкир» обманул воронежца на 48 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили 15 уголовных дел по хищению материнского капитала
Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции
В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик