В Воронеже трех крупных чиновников обвиняют в аферах с бомбоубежищами

2 Июль 2020 2020-07-02T16:34:16+03:00

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В региональном Следственном комитете по материалам коллег из ФСБ возбудили уголовное дело в отношении трех чиновников. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемыми по делу проходят директор местного филиала ФГУП «Экран» (структура Росимущества) Аркадий Гончаров, заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны регионального управления МЧС Алексей Антипов и начальник отдела юридического обеспечения и регистрации прав собственности территориального управления Росимущества Даниил Коноплин. Об этом сообщил источник «КП» в силовых структурах.

Напопним, Аркадий Гончаров был замешан в деле директора ООО «Недвижимость и кредит» Анатолия Бойко, обвиняемого по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере» и недавно посаженного в СИЗО до 14 августа. По версии следствия, этот предприниматель, владеющий частью территории бывшего экскаваторного завода, не позднее 17 марта в своем кабинете передал Аркадию Гончарову 750 тысяч рублей. Силовики полагают, что это была половина взятки в 1,5 миллиона. При этом, по их сведениям, действовал Бойко в интересах ООО «Альтаир». Деньги предназначались за снятие с учета защитного сооружения гражданской обороны.

Теперь же стало известно, что Гончаров задержали по наводке бизнесмена Александра Ермоленко. Предприниматель утверждал, что чиновник требовал у него взятку за действия, аналогичные тем, за какие намеревался отдать деньги Бойко. Гончаров же в свою очередь при общении с силовиками «сдал» Антипова и Коноплина. По его словам, чиновники получали долю за согласование «липовых» документов, нужных для снятия бомбоубежищ с учета. Видимо, чтобы они не мешали застройке. По версии следствия, махинации проводили с четырьмя объектами, за что могли получить более трех миллионов рублей.

Всех трех чиновников отпустили под подписку о невыезде до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU