В Воронеже бизнесмена, владеющего частью территории бывшего экскаваторного завода, арестовали за взятку в 1,5 миллиона

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:30:29+03:00

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В Ленинском районном суде приняли решении взять под стражу директора ООО «Недвижимость и кредит» Анатолия Бойко. Его обвиняют по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Анатолий Бойко не позднее 17 марта в своем кабинете офиса ООО «Недвижимость и кредит» в рабочее время передал директору филиала ФГУП «Экран» Артуру Гончарову 750 тысяч рублей. Силовики полагают, что это была половина взятки в 1,5 миллиона. При этом, по их сведениям, действовал Бойко в интересах ООО «Альтаир». Деньги предназначались за снятие с учета защитного сооружения гражданской обороны.

Следователь и прокурор настаивали на том, чтобы Бойко отправили в СИЗО. Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд посчитал позицию обвинения более обоснованной. В итоге Бойко отправили за решетку, как минимум, до 14 августа включительно.

Арестованный бизнесмен является владельцем части территории бывшего экскаваторного завода, расположенного на Московском проспекте. Можно предположить, что это разбирательство еще больше затянет решение вопроса о дальнейшей судьбе бывшей промзоны, большая часть которой сейчас зарастает сорняками.

ИСТОЧНИК KP.RU