В центре Воронежа «Опель» столкнулся с «Ладой»: ранена женщина

1 Июль 2020 2020-07-01T16:23:48+03:00

Машины столкнулись почти в самом центре перекрестка. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

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1 июля в 11.55 на перекрестке Кольцовской и Плехановской, недалеко от ТЦ «Галерея Чижова», столкнулись две машины – «Опель» и ВАЗ-21099.

- 22-летний водитель «Лады» и 36-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, серьезных травм не получили. А вот 30-летняя пассажирка отечественной машины была госпитализирована. Наши сотрудники продолжают разбираться в обстоятельствах аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 30 июня в страшной аварии в Бобровском районе погибли двое – 35-летний водитель «пятерки» и его 33-летняя землячка, ехавшая вместе с ним. Шофер «Жигулей» не пропустил двигавшийся по главной дороге микроавтобус «Фольксваген-Крафтер».

ИСТОЧНИК KP.RU