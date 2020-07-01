Появились фото ДТП с двумя погибшими в Воронежской области

1 Июль 2020 2020-07-01T12:29:16+03:00

Все, что осталось от "пятерки". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Полицейские предоставили фото страшной аварии в Бобровском районе. На них видно, что от «пятерки», ставшей причиной ДТП, практически ничего не осталось – лишь бесформенная груда металла.

Напомним, 30 июня в 14.45 на 19-м километре дороги «Бобров-Верхний Икорец-Ильича» водитель «пятерки» не пропустил (хотя по правилам должен был это сделать) «Фольксваген Крафтер». Вечером того же дня стало известно о том, что в салоне «Жигулей» погибли мужчина и женщина. Но тогда еще не был известен ни их возраст, ни то, был ли среди них водитель «пятерки» или нет.

Теперь выяснили, что в аварии погиб 35-летний шофер «Жигулей», житель Бобровского района и ехавшая с ним его 33-летняя землячка. 38-летний житель Таловского района, руливший «Фольксвагеном», тяжелых травм не получил. Хотя его автомобиль был достаточно сильно разбит: покорежен капот, выбито переднее стекло.

Всего 1 июля в Воронежской области зарегистрировали 104 ДТП, из них 81 - в Воронеже, 22 - в районах и еще одно - на федеральной трассе. В девяти авариях погибли двое, еще 14 человек получили ранения.

Передняя часть "Фольксвагена" сильно покорежена.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU