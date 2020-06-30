В Воронежской области ошибка водителя ВАЗа на перекрестке стоила жизни двум людям

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:47:25+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, унесшей жизни двух человек в Бобровском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, трагедия произошла в 14.45 30 июня на 19-ом километре автодороги «Бобров-Верхний Икорец-Ильича». Водитель ВАЗ-2105 выезжал на перекрестке со второстепенной дороги, не предоставив преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Фольксваген Крафтер», которым управлял 38-летний житель Таловского района.

В результате столкновения на месте погибли два человека – мужчина и женщина, находившиеся в салоне ВАЗа. Пока не известно, были это пассажиры машины или водитель и пассажир. На месте аварии работают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU