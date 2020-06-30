2020-06-30T18:07:37+03:00
Общество

В Воронеже определили разработчика проекта нового корпуса театра оперы и балета

В нем будут проводить репетиции и хранить декорации
Артем ИЛЬИН
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Когда стартуют работы по реконструкции театра оперы и балета, пока неясно.Когда стартуют работы по реконструкции театра оперы и балета, пока неясно.Фото: из архива «КП»
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Областные власти определили победителя торгов на разработку проекта производственно-репитиционного корпуса театра оперы и балета. Им стало АО ПИ «Гипрокоммундортранс». Контракт обошелся казне в 6,37 миллиона рублей

За эти деньги специалисты проектного института должны спланировать строительство нового здания высотой в пять либо шесть этажей рядом с Центтральным рынком. Там разместят театральные цеха и декорации, кроме того, будут там будут проводить репетиции артисты балета и музыканты, для них также предусмотрят раздевалки и душевые. Кроме того, работники проектного института обязаны обеспечить своему проекту успешное прохождение госэкспертизы. Все работы должны будут завершить до 15 декабря.

Напомним, на реконструкцию самого театра оперы и балета планируют потратить 39,4 миллионов рублей. Полезную площадь здания планируется увеличить до 19 тысяч метров (то есть в два раза), увеличить на 6-7 метров его высоту, добавить два надземных и один-два подземных этажа. При этом стиль и пропорции существующего здания должны сохранить, но проект в то же время должен соответствовать современным требованиям, в частности, по удобству для маломобильных зрителей. Он должен быть готов уже до конца года. Профинансируют работы из областного бюджета. С учетом переустройства Воронежского концертного зала, в котором труппа будет выступать во время реконструкции, их общая стоимость потянет на 3,4 миллиарда рублей. Областные власти рассчитывают на поддержку из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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