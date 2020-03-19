2020-03-19T17:48:08+03:00
Общество

Объявили тендер на разработку проекта реконструкции Воронежского театра оперы и балета за 39 млн

Принимают заявки от претендентов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские власти, наконец, определились с техзаданием и начали поиск подрядчика на разработку проекта реконструкции здания театра оперы и балета. На портале госзакупок департамент строительной политики Воронежской области опубликовал соответствующий тендер. Начальная максимальная цена контракта - 39,4 млн рублей (власти рассчитывают, что в ходе торгов она снизится).

Согласно техзаданию, полезную площадь здания планируется увеличить до 19 тысяч метров (то есть в два раза), увеличить на 6-7 метров его высоту, добавить два надземных и один-два подземных этажа, обустроить разгрузочные доки. Облик театра при этом должен сохранить стиль и пропорции существующего здания.

Подрядчик должен провести акустическое обследование зрительного зала. И разработать проект совместно с театральными технологами в соответствии с современными требованиями оборудования сцены, технической, а также зрительской частей с учетом удобства для маломобильных групп населения.

Проект должен быть готов уже до конца года. Профинансируют работы из облбюджета. Напомним, ориентировочная стоимость реконструкции здания театра, строительства вспомогательного корпуса и переустройства ВКЗ для нужд труппы на время работ оценивается примерно в 3,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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