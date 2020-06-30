В Воронежской области женщина обманула государство на полмиллиона рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калачеевском районном суде вынесли приговор 57-летней местной жительнице. Ее признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

По данным следствия, в 2013 году женщина получила в бюро медико-социальной экспертизы в городе Гуково Ростовской области «липовую» справку об установлении ей второй группы инвалидности бессрочно. На основании этой бумаги она написала заявление в Пенсионный фонд о назначении ей страховой пенсии и ежемесячной выплаты. В итоге с октября 2013 года она стала получать эти деньги. Но это еще не все. Женщине также незаконно пополнила свой бюджет федеральной доплатой к пенсии и единовременной денежной выплатой.

В 2016 года аферистка переехала в Калачеевский район. Местные чиновники оказались более внимательными и в июле 2019 года мошенничество разоблачили. К тому времени женщине выплатили уже более 520 тысяч рублей. Она так и не признала свою вину. Однако доказательства, собранные в отношении нее, суд признал достаточными для вынесения приговора.

Женщине дали условный срок – 1,5 года. И еще один испытательный – два года. В течение этого времени ей не стоит совершать ничего незаконного. Иначе придется сесть в тюрьму.

Кроме того, удовлетворен иск Пенсионного фонда. По нему аферистка обязана отдать назад те самые 520 тысяч.

Приговор пока не вступил в силу. По закону, у женщины есть десять суток, чтобы его обжаловать.

Напомним, недавно стало известно о похожей сумме в 455 тысяч рублей, которую региональный департамент здравоохранения хочет взыскать со студентки, не отработавшей положенные после окончания обучения пять лет в районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU