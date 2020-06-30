2020-06-30T15:58:55+03:00
Общество

Воронежский облздрав требует у врача-целевика вернуть 455 тыс за обучение

Специалист не отработал положенные пять лет по договору в райбольнице
Ярослав ИВАНОВ
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Департамент здравоохранения подал в Семилукский суд иск о взыскании средств, потраченных на подготовку специалиста. С доктора, не отработавшего по контракту 5 лет, требуют возвращения 455 тыс рублей, потраченных на целевое обучение в Воронежском медуниверситете.

В августе 2009 года департамент заключил договор о подготовке специалиста с высшим образованием с ВГМА имени Бурденко в рамках сверхпланового приема. Согласно условиям договора, студентка после окончания последнего года обучения в вузе должна была отработать по специальности не менее пяти лет в райбольнице.

Выпускница после окончания целевой ординатуры приступила к работе 1 сентября 2017 года, но в начале декабря 2019-го уволилась по собственному желанию. За обучение специалиста было перечислено 455 тыс рублей. Их теперь требуют вернуть в облбюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Воронежский облздрав требует у врача-целевика вернуть 455 тыс за обучение
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