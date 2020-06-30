Воронежский облздрав требует у врача-целевика вернуть 455 тыс за обучение
Департамент здравоохранения подал в Семилукский суд иск о взыскании средств, потраченных на подготовку специалиста. С доктора, не отработавшего по контракту 5 лет, требуют возвращения 455 тыс рублей, потраченных на целевое обучение в Воронежском медуниверситете.
В августе 2009 года департамент заключил договор о подготовке специалиста с высшим образованием с ВГМА имени Бурденко в рамках сверхпланового приема. Согласно условиям договора, студентка после окончания последнего года обучения в вузе должна была отработать по специальности не менее пяти лет в райбольнице.
Выпускница после окончания целевой ординатуры приступила к работе 1 сентября 2017 года, но в начале декабря 2019-го уволилась по собственному желанию. За обучение специалиста было перечислено 455 тыс рублей. Их теперь требуют вернуть в облбюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU