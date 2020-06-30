Стало известно, сколько воронежских гаишников заразились коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:22:09+03:00

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На брифинге в Доме Журналистов начальник областного управления ГИБДД Евгений Шаталов ответил на вопрос о количестве зараженных коронавирусом работников его ведомства.

- В конце апреля в Россошанском районе был один подтвержденный тест. Также периодически появляется информация о том, что тот или иной наш сотрудник контактировал с гражданином, у которого обнаружили это опасное инфекционное заболевание. Однако заразились эти работники или нет, точно сказать не могу. Можно сказать, что пока проблема не острая, - резюмировал Евгений Шаталов.

Напомним, в Воронежской области коронавирусом заразились 7588 человек, 44 из них умерли, 4286 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU