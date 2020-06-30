В Воронеже на проспект Революции больше не пустят никаких машин, не связанных с ремонтом

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:25:34+03:00

Евгений Шаталов уверен, что таких аварий больше не будет. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

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Руководитель областного управления ГИБДД Евгений Шаталов пояснил, будет ли изменен контроль за ситуацией на проспекте Революции. Напомним, вечером 28 июня на главной улице Воронежа, которая сейчас перекрыта из-за ремонта, 19-летний водитель «Лексуса» сбил 24-летнего велосипедиста. Мужчина серьезных травм не получил. А вот велосипеду требуется ремонт.

- К сожалению, полностью перекрыть въезд на проспект Революции невозможно – нужен доступ для строительной техники, - сказал Евгений Шаталов. – Однако я уже отдал распоряжение увеличить число экипажей ГИБДД на этом участке. Уверен, что больше легковушек, не связанных с проведением ремонта, там не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU