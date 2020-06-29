На этой неделе в Воронеже могут разрешить работу летних веранд

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:41:11+03:00

Рестораторы региона уже давно борются за это разрешение

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- Надеюсь, что уже на этой неделе вы получите официальное разрешение на работу летних веранд, - сказал 29 июня губернатор Александр Гусев на встрече с воронежскими рестораторами.

Ранее после обращения местных представителей HoReCa в мэрии Воронежа обсудили, как ускорить и облегчить процедуры согласования открытия летних веранд и уличных кафе - сроки получения разрешения на простые форматы организации общепита на открытом воздухе сократили - с нескольких недель до семи дней.

Дошло до того, что владелеца нескольких кафе Михаила Меркулова сфотографировался голым, умоляя открыть кафе и летние веранды.

- Мы сейчас обсуждаем с руководством Роспотребнадзора возможность дальнейших шагов по открытию объектов в сфере торговли. Вторая сфера - это общественное питание, но пока только в части открытия летних террас и выносных столиков, - сказал губернатор.

В гостиничном бизнесе, общественном питании и розничной торговле, одних из наиболее пострадавших сфер, в регионе работает более 12 тысяч субъектов предпринимательства. А количество занятых работников превышает 24 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU