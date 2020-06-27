2020-06-27T12:36:52+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: в городе сократили сроки согласования на открытие летних веранд

Теперь разрешительные документы можно будет получить за семь дней
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии состоялось совещание по поддержке отрасли общепита на период действия ограничительных мер. Фото администрации Воронежа.В мэрии состоялось совещание по поддержке отрасли общепита на период действия ограничительных мер. Фото администрации Воронежа.
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В мэрии Воронежа прошло совещание по организации работы сектора общественного питания. Чиновники и городского, и областного уровня обсудили, как ускорить и облегчить процедуры согласования открытия летних веранд и уличных кафе. Под последними имеются в виду выносные посадочные места, которые рестораны и кафе могут организовать перед своим входом.

Как отметил мэр Вадим Кстенин, сфера общественного питания – одна из самых пострадавших в пандемию. И если сейчас ей не помочь, то многие кафе и рестораны закроются. По его словам, приготовление еды на вынос не покрывает даже их расходов, не говоря уже о прибыли:

- Кафе и рестораны, располагающиеся в помещениях, заработают, к сожалению, в последнюю очередь, и это понятно – при неправильной организации они могут стать очагом распространения инфекции. Но открытые веранды и летние кафе смогут оказывать услуги людям значительно раньше,- сказал мэр.

Он подчеркнул, что как только региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом пример решение об открытии летних веранд, представители власти должны будут максимально помочь предпринимателям возобновить работу.

Те кафе, которые традиционно каждое лето открывают веранды, уже прошли все согласования заранее. Таких объектов пока 13 штук. Но принять посетителей они не могут до особого указа губернатора. Вероятно, и другие рестораторы тоже откроют летние кафе. И для них по решению губернатора Александра Гусева и мэра Вадима Кстенина все согласовательные процедуры и сроки значительно сокращаются, а любая плата отменяется. Так, сроки получения разрешения на простые форматы организации общепита на открытом воздухе снизили с нескольких недель до семи дней. Как пояснили в администрации Воронежа, предпринимателям достаточно обратиться в структурное подразделение, отвечающее за имущественные и земельные отношения либо в правительстве области, либо в мэрии с заявлением, схемой границ земельного участка, на котором предполагается организовать летнее кафе, а также с правоустанавливающими документами на стационарный объект, к которому этот участок прилегает. Также они могут воспользоваться нормативными Правилами размещения летних кафе, в которых прописано максимально количество элементов, варианты их расстановки и даже материалы, которые могут использоваться в таком уличном формате общепита.

Кроме того, рестораторы имеют возможность задать вопросы представителям власти через популярный мессенджер.

- Если речь идет просто о выносных столиках у кафе и ресторана, они должны обращаться с минимальным пакетом документов в одно место, а не ходить по инстанциям. Все остальное следует решать в рамках межведомственного взаимодействия, которое должно осуществляться быстро, заявители вообще не должны этого замечать, – сказал на совещании Вадим Кстенин.

По его словам, вариант с выносными столиками станет выходом для многих точек общепита. А Правила размещения летних кафе станут уже к следующему году обязательными, при этом количество и сроки согласований для предпринимателей останутся минимальными и их закрепят в нормативных документах.

– Но сейчас нас волнует соблюдение бизнесом всех рекомендаций Роспотребнадзора и медиков, поскольку работа летних кафе не должна нести угрозу людям. Всех предпринимателей следует проинформировать о санитарных требованиях: они должны будут строго выдерживать расстояние между столиками, проводить обработку дезинфицирующим средствами с необходимой частотой и так далее, – отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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