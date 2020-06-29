2020-06-29T15:42:03+03:00
Общество

Под Воронежем на реке Усманка сделают набережную

Там оборудуют дорожку для катания на роликах [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так будет выглядеть фотозона на будущей набережной.Так будет выглядеть фотозона на будущей набережной.Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
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В администрации Новоусманского района сообщили о старте работ по обустройству набережной на реке Усманка. Она появится в районе пляжа «Березки». Там собираются проложить асфальтовую дорожку для катания на роликах, сделать зону для прогулок из гранитного отсева и тротуарной плитки, установить лавочки, урны и фонари со светодиодными лампами.

На набережной также оборудуют две детские площадки. В игровых зонах установят два игровых комплекса с лестницами, башнями, горками и переходными мостиками, качели, карусели и уличную беговую дорожку. Для проведения праздников сделают сцену с крышей, обустроят фотозону. На берег завезут песок, установят кабинки для переодевания, лавочки и урны.

Все эти работы будут стоить около 20 миллионов рублей. Набережную планируют открыть уже к концу августа.

Напомним, определили подрядчика для обустройства экопарка «Каялов бор» в Россоши. Там на территории 99 гектаров появится городище с входной башней, ярмарочный город и лыжероллерная трасса, детская площадка и пирс у реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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