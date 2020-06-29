В Воронежской области определили подрядчика для строительства огромного экопарка

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:21:22+03:00

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В Россоши определились с подрядчиком, который будет создавать экопарк «Каялов бор» на площади 99 гектаров по адресу: Октябрьская площадь, 217. Там есть и лес, и река, так что у отдыхающих это место наверняка будет пользоваться большой популярностью.

Россошанская компания АО «Коттедж-индустрия» предложила более выгодные условия, чем ее конкурент - ООО «Ремстрой» - 96,57 миллионов рублей против 97,1 млн. Начальная цена аукциона была существенно выше. Власти планировали потратить на экопарк 107,3 миллиона.

Подрядчику предстоит сделать немало. Нужно будет построить городище с входной башней. В нем разместят инфоцентр, музей, ярмарочный городок, сцену, пункт проката инвентаря. В спортивной зоне проложат лыжероллерную трассу. Фестивали и массовые мероприятия планируют проводить в амфитеатре на равнине. Также в экопарке появится детская площадка и пирс. В «Каяловом бору» проложат несколько туристических маршрутов. На историческом разместят арт-объекты «Затмение», «Лабиринт», «Чаши слез», «Зона плена».

Открыть парк планируют к 1 августа 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU