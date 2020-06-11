2020-06-11T15:01:47+03:00
Общество

На экопарк под Воронежем выделили 107 млн рублей

«Каялов бор» обустроят в Россоши
Ярослав ИВАНОВ
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В Россоши разобьют экопарк «Каялов бор». Местная администрация объявила тендер на проект и строительство рекреационной зоны, которая расположится на Октябрьской площади, 217.

Согласно документам на портале госзакупок, на площади в 99 га, на которой расположены лес и река, разобьют несколько функциональных зон. В центре построят городище с входной башней. В городище расположатся инфоцентр, музей, ярмарочный городок, сцена, пункт проката инвентаря. В спортивной зоне проложат лыже-роллерную трассу, установят дополнительное спортоборудование. Фестивали и массовые мероприятия планируют проводить в амфитеатре на равнине. Также в экопарке появится детская площадка и пирс. В «Каяловом бору» проложат несколько туристических маршрутов. На историческом разместят арт-объекты «Затмение», Лабиринт, «Чаши слез», «Зона плена».

Подрядчик должен представить проект до 1 сентября 2020 года, а открыть парк к 1 августа 2021-го.

Максимальная цена контракта 107,3 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от подрядчиков принимают до 18 июня включительно, итоги торгов подведут 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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