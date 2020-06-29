В Воронеже попали на видео иностранцы, бившие машины ногами

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:25:43+03:00

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В воскресенье, 28 июня, в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео, где запечатлено неадекватное поведение группы молодых людей, по виду иностранцев восточной внешности. Камера сняла, как двое парней ни с того ни с сего начали пинать припаркованные машины.

Очевидец происшествия утверждает, что случилось оно в ЖК «Московский квартал» около трех часов ночи. Также он сообщает, что повреждены несколько автомобилей. О мотивах действий молодых людей остается только догадываться. В конце видео можно заметить, что и между собой они разговаривают на повышенных тонах.

Напомним, на днях в Каширском районе полицейские задержали группу подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Юноши развлекались тем, что бросали огромные камни в проезжавшие машины. От их диких забав повреждения получили два «КамАЗа», еще один иностранный грузовик и «Шевроле-Круз».

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28 июня группа иностранцев разбила припаркованные автомобили.сегодня рано утром, в 3:10 - 3:30, группа парней, предположительно иностранцев, с кем-то поссорились. После ссоры стали зачем-то крушить припаркованные автомобили. Пострадало несколько автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU