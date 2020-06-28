2020-06-28T16:21:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали подростков, метавших камни в проезжающие машины

Ущерб составил больше 300 тысяч
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Водители, проезжающие по федеральной трассе на территории Каширского района становились живой мишенью для хулиганов. Неизвестные бросали в машины камнями. Одним из пострадавших стал владелец автомобиля «Тайота Ленд Крузер»: во время движения с виадука в лобовое стекло ему прилетел огромный камень. Мужчина видел, как злоумышленники скрылись на мопеде. Потерпевший обратился в полицию

По ориентировкам ближайшие наряды сотрудников дорожно-патрульной службы, вскоре задержали двоих подозреваемых. Ими оказались четверо жителей села Можайское в возрасте от 14 до 17 лет, которые дали признательные показания.

Выяснилось, что на совести хулиганов еще четыре забросанных камнями автомобиля: два КамАЗа, «Шевроле Круз» и грузовик иностранного производства. Общий ущерб, причиненный машинам, составил более 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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