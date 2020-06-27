2020-06-27T13:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежский ресторатор голым фото умоляет открыть кафе и летние веранды

Скандальный снимок начал распространяться в одной из соцсетей
Ярослав ИВАНОВ
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Михаил Меркулов голым флешмобом призывает открыть летние верандыМихаил Меркулов голым флешмобом призывает открыть летние верандыФото: Ярослав ИВАНОВ
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В воронежской блогосфере утром 27 июня начал вируситься снимок известного ресторатора. Фото обнаженного владельца нескольких кафе Михаила Меркулова, которое он выложил в инстаграм-аккаунтах своих заведений, начали активно лайкать воронежцы.

На скандальном кадре Меркулов стоит буквально в чем мама родила (кроссовки не в счет), прикрывая причинное место картонной табличкой с надписью "#откройтерестораны Мы уже голые! У нас безопасно". Бизнесмен намекает, что ограничения, связанные с коронавирусом, разорили местных предпринимателей.

- Мы, рестораторы, находимся в крайне бедственном положении, мы столкнулись с 50% падением выручки еще с конца февраля, а с конца марта просто закрыты на карантин. Доставка еды и работа на вынос доступна далеко не всем точкам общепита, да и тем, кому доступна, не покрывает даже стоимости продуктов и зарплаты минимального штата сотрудников. Про аренды, коммуналки, эксплуатационные взносы, налоги мы уже и не говорим... Мы находимся на последней стадии выживания, - обращается к властям ресторатор. Он просит открыть хотя бы летние веранды. Им осталось работать от силы 3 месяца, потом станет холодно...

Кстати, сегодня в мэрии Воронежа прошло совещание по организации работы сектора общественного питания: чиновники обсудили, как ускорить и облегчить процедуры согласования открытия летних веранд и уличных кафе. Как только оперштаб разрешит открыть уличные заведения, сроки получения разрешения на простые форматы организации общепита на открытом воздухе сократили - с нескольких недель до семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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