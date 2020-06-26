Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:54:10+03:00

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал об основных итогах исполнения бюджета ТФОМС региона за прошлый год

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Депутаты Воронежской областной Думы приняли в двух чтениях закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2019 год» в ходе 58 заседания регионального парламента.

– В прошлом году в бюджет поступило 27 млрд 620 млн рублей доходов (99,9% прогнозируемого общего объема доходов). Рост доходной части по сравнению с предыдущим периодом составил почти 2,9 млрд рублей (7,8%). Расходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 27 млрд 435 рублей. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 6,6%. Профицит бюджета Фонда составил 185 млн 594 тыс рублей, – рассказал об основных параметрах принятого документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Основным направлением расходования средств традиционно являлось финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования – на эти цели в 2019 году было заложено более 27 млрд 215 млн рублей или 99,2% средств ТФОМС.

Подушевой норматив финансового обеспечения территориальной программы ОМС в среднем составил 11800 рублей на одно застрахованное лицо, что полностью соответствует федеральному нормативу.

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