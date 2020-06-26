2020-06-26T15:54:10+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал об основных итогах исполнения бюджета ТФОМС региона за прошлый год
Поделиться:
Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
Изменить размер текста:

Депутаты Воронежской областной Думы приняли в двух чтениях закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2019 год» в ходе 58 заседания регионального парламента.

– В прошлом году в бюджет поступило 27 млрд 620 млн рублей доходов (99,9% прогнозируемого общего объема доходов). Рост доходной части по сравнению с предыдущим периодом составил почти 2,9 млрд рублей (7,8%). Расходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 27 млрд 435 рублей. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 6,6%. Профицит бюджета Фонда составил 185 млн 594 тыс рублей, – рассказал об основных параметрах принятого документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Основным направлением расходования средств традиционно являлось финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования – на эти цели в 2019 году было заложено более 27 млрд 215 млн рублей или 99,2% средств ТФОМС.

Подушевой норматив финансового обеспечения территориальной программы ОМС в среднем составил 11800 рублей на одно застрахованное лицо, что полностью соответствует федеральному нормативу.

Читать далее...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции
Сбитый машиной лисенок, которого выхаживают воронежцы, пошел на поправку
В Воронеже нашли мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и сбежавшего
Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным
В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой
Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»
Трем жителям Воронежской области грозят штрафы за собрание дома, проведенное в период эпидемии коронавируса
Жители воронежского райцентра превратили любимое место отдыха в свалку
Адвокаты вернут в воронежскую казну 40 миллионов рублей
В Воронеже предпринимателям рассказали, как получить финансирование от Фонда содействия инновациям
В Воронежской области 13-летняя девочка слетела с мотоцикла
В налоговой воронежцам напоминают о порядке получения льгот
Воронежцев ждут жаркие выходные
В Воронежской области 26 июня умер еще один человек с коронавирусом
На выходных в Воронеже и области инспекторы устроят «сплошные» проверки автомобилистов
Новую воронежскую инфекционную больницу поставили на кадастровый учет
В Воронеже пострадавшая в ДТП с полицейским пенсионерка умерла
В Воронежской области 26 июня выздоровело еще 109 человек после коронавируса
В Воронеже у бывшего замглавы регионального ГИБДД нашли имущество еще на 14 млн рублей
Поправки в Конституцию: шанс оставить свой след в истории
Ночью в Воронеже сгорел двухэтажный магазин
В Воронежской области «Шевроле Круз» влетел в дерево: погибла 19-летняя девушка
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Воронежским учителям выплатят компенсации за работу на ЕГЭ
В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек