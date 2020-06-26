Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»

Депутаты Воронежской областной Думы приняли в двух чтениях закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2019 год» в ходе 58 заседания регионального парламента.

– В прошлом году в бюджет поступило 27 млрд 620 млн рублей доходов (99,9% прогнозируемого общего объема доходов). Рост доходной части по сравнению с предыдущим периодом составил почти 2,9 млрд рублей (7,8%). Расходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 27 млрд 435 рублей. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 6,6%. Профицит бюджета Фонда составил 185 млн 594 тыс рублей, – рассказал об основных параметрах принятого документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Основным направлением расходования средств традиционно являлось финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования – на эти цели в 2019 году было заложено более 27 млрд 215 млн рублей или 99,2% средств ТФОМС.

Подушевой норматив финансового обеспечения территориальной программы ОМС в среднем составил 11800 рублей на одно застрахованное лицо, что полностью соответствует федеральному нормативу.

В структуре медпомощи в рамках ОМС в 2019 традиционно основную долю заняло финансирование стационарной медицинской помощи (12 млрд 413 млн рублей).

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В прошлом году продолжилось внедрение высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС. Это дало возможность еще большему числу жителей Воронежской области своевременно получать дорогостоящую медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. В 2019 году за счет средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями региона оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь по 17 профилям, в том числе сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, онкология, офтальмология. На оказание такой помощи было направлен 1 млрд 506 млн рублей, что на 43% выше уровня 2018 года. Медпомощь была оказана 9043 пациентам, что на 36%, чем годом ранее.

В 2019 году впервые в рамках программы государственных гарантий утвердили норматив объема медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров по профилю «онкология». В частности, в круглосуточном стационаре выполнено 19 870 госпитализаций на 1 млрд 546,6 млн рублей, что 7 917 госпитализаций выше уровня 2018 года.

В медицинские организации области в 2019 году на проведение диспансеризации, медицинских осмотров детского и взрослого населения направили 1 млрд 383 млн рублей, что выше финансирования 2018 года на 26%. В минувшем году диспансеризацию, профосмотр, медицинские осмотры, направленные на раннюю диагностику заболеваний, в том числе социально значимых, прошли почти 1,1 млн жителей Воронежской области.

В рамках межтерриториальных расчетов за 2019 год фондом перечислен 1 млрд 134 млн рублей в другие субъекты РФ за оказание медицинской помощи жителям Воронежской области. Объем этих средств возрос на 378,5 млн рублей, или на 50%, по сравнению с 2018 годом.

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В составе расходов бюджета Фонда для поддержания устойчивого финансирования территориальной программы ОМС был сформирован нормированный страховой запас в размере более 3 млрд 307 млн рублей.

– Результаты работы Фонда за 2019 год говорят о том, что поставленные цели и задачи по обеспечению стабильного финансирования системы здравоохранения области в рамках утвержденной Территориальной программы ОМС выполняются в необходимом объеме, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Парламентарии единогласно приняли закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год» сразу в двух чтениях.