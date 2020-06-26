В Воронеже у бывшего замглавы регионального ГИБДД нашли имущество еще на 14 млн рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:19:18+03:00

Ранее говорилось только об объектах недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей

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В региональной прокуратуре «КП-Воронеж» подтвердили, что продолжается оценка финансовых возможностей семьи уже бывшего заместителя начальника воронежской ГИБДД Игоря Качкина. Исковые требования не поменялись. Однако 25 июня в суде после исследования имущественного положения прозвучала новая цифра трат семьи - 77 млн рублей.

Ранее сообщалось, что родители Качкина купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако правоохранители полагают, что имеющиеся доходы не позволяли делать такие траты. Замначальника регионального управления ГИБДД лично принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

Теперь же в суде прозвучало: «Родители государтсвенного служащего являются правообладателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей суммой 63 млн рублей и 21 транспортного средства стоимостью 14 млн рублей».

Пока же Игорь Качкин не смог отчитаться, на какие доходы он и его родители приобрели 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей.

Чуть позже Игоря Качкина перевели на другую должность. Теперь он будет трудиться начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU