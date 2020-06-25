В Воронежской области садикам могут разрешить работу с начала июля

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:19:43+03:00

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Сейчас на территории области открыта 181 дежурная группа в детских садах, в том числе 107 в Воронеже. Их посещают около двух тысяч детей. Об этом сегодня рассказал руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

- Но мы понимаем, что в соответствие с федеральными рекомендациями, работа детских садиков возможна при переходе субъекта на второй этап снятия ограничений. Пока в регионе мы только подходим к принятию такого решения. Как только оперативный штаб по борьбе с коронавирусом примет такое решение, вопрос с садиками будет рассмотрен.

По его словам, еще нет решения, как будут открыть дошкольные учреждения - поэтапно или либо сразу все?

- Все будет зависеть от ситуации. Рассчитываем, что в начале июле мы достигнем показателей, и это состоится, - сказал Олег Мосолов.

Напомним, в начале этого месяца стало известно, что в Воронеже у одной из сотрудниц детсада обнаружили коронавирус. К счастью, дошкольное учреждение на тот момент не работало, и все обошлось без последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU