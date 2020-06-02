В Воронеже коронавирус выявили у сотрудницы детсада

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:47:05+03:00

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Случай заражения коронавирусом в одном из детсадов Воронежа, о котором стало известно 2 июня, произошел еще 20 мая. То есть когда дошкольные учреждения по сути еще не работали. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед открытием дежурных групп прошло сплошное тестирование всего персонала муниципальных дошкольных учреждений. Во время одного из таких обследований и был выявлен Covid-19 у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу.

До того, как анализы были получены, в детсадах никто не работал, поэтому и этот сотрудник ни с кем в учреждении не контактировал.

Что касается ситуации с мамой одного из воспитанников, то здесь, как стало известно «КП-Воронеж», не идет речи о заболевании Covid-19. Местная жительница действительно попала в так называемый «контактный круг» - один из ее коллег заразился коронавирусом. Как только об этом стало известно, женщина сразу же попросила забрать ребенка из детсада. Впоследствии выяснилось, что анализ у этой мамы отрицательный.

За последнее время число дежурных групп в Воронеже резко возросло, - до 45. То есть, в полтора раза. Теперь ребятишек, пристроенных туда, - 507.

Напомним, чтобы оформить ребенка в дежурную группу, нужно лично (с 9.00 до 18.00) или по электронной почте подать в свой детсад заявление и справки с места работы обоих родителей. По согласованию с облздравом медицинские справки о здоровье малыша и его эпидокружении, требующиеся для зачисления, можно получить на дому. В течение суток после отправки всех документов родителям должен прийти ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU