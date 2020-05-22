2020-05-22T12:07:08+03:00
Общество

Больше половины мест в дежурных группах воронежских детсадов остаются свободными

Пока что зачислили 146 малышей, родители которых работают в сфере здравоохранения, промышленности, в экстренных службах и продуктовых магазинах
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дежурные группы в 30 воронежских детсадах открыли 20 мая. В каждую могут принять не более 12 детей в возрасте от трех до семи лет - всего 360 мест. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по состоянию на 21 мая зачислили 146 малышей в 27 групп. Дошкольные учреждения приняли ребят, чьи родители работают в сфере здравоохранения, промышленности, в экстренных службах и продуктовых магазинах.

Во всех детсадах проводится «утренний фильтр»: измерение температуры, опрос родителей о состоянии ребенка, обработка рук антисептическими средствами. Ребят с признаками ОРВИ в дежурные группы не принимают. Кроме того, проверку проходят и все сотрудники, в обязательном порядке они носят маски и перчатки. Обработка помещений и игрового оборудования проводится ежедневно, в том числе и в то время, когда малыши находятся на прогулке.

Напомним, чтобы оформить ребенка в дежурную группу, нужно лично (с 9.00 до 18.00) или по электронной почте подать в свой детсад заявление и справки с места работы обоих родителей По согласованию с облздравом медисправки о здоровье малыша и эпидокружении, требующиеся для зачисления, можно получить на дому. В течение суток после отправки всех документов родителям должен прийти ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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