Владимир Нетёсов: «Парад Победы – это дань памяти, благодарности и огромного уважения воинам-победителям»

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:08:36+03:00

24 июня на главной площади Воронежа состоялся военный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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Официальный отсчет торжественного мероприятия начался с боя главных курантов столицы Черноземья. Ровно в 10 утра войска воронежского гарнизона были приведены в полную готовность.

Почетные места на трибунах заняли главные герои сегодняшнего праздника – ветераны-фронтовики. Рядом с ними – глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Участие в торжествах также приняли руководители города, депутаты всех уровней, участники боевых действий, священнослужители Воронежской митрополии.

Открыла парад рота Почетного караула, которая пронесла по площади Ленина Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Затем командующий и принимающий парад синхронно на двух автомобилях объехали и поприветствовали все подразделения воронежского гарнизона. Всего торжественным маршем перед Почетными трибунами прошли 2300 военнослужащих. Впервые в параде приняли участие сводные расчеты женщин-военнослужащих.

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