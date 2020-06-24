2020-06-24T16:06:28+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Парад Победы – это дань памяти, благодарности и огромного уважения воинам-победителям»

24 июня на главной площади Воронежа состоялся военный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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Официальный отсчет торжественного мероприятия начался с боя главных курантов столицы Черноземья. Ровно в 10 утра войска воронежского гарнизона были приведены в полную готовность.

Почетные места на трибунах заняли главные герои сегодняшнего праздника – ветераны-фронтовики. Рядом с ними – глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Участие в торжествах также приняли руководители города, депутаты всех уровней, участники боевых действий, священнослужители Воронежской митрополии.

Открыла парад рота Почетного караула, которая пронесла по площади Ленина Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Затем командующий и принимающий парад синхронно на двух автомобилях объехали и поприветствовали все подразделения воронежского гарнизона. Всего торжественным маршем перед Почетными трибунами прошли 2300 военнослужащих. Впервые в параде приняли участие сводные расчеты женщин-военнослужащих.

С приветственным словом выступил глава региона, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Гусев. Он отметил, что благодаря участникам легендарного Парада Победы, который состоялся ровно 75 лет назад 24 июня 1945 года, и миллионам их однополчан, уже несколько поколений не сталкивалось с такими страшными испытаниями, как война.

«В нашей памяти навсегда останется их великий подвиг. Именно ему посвящен сегодняшний парад, который готовился с особой ответственностью по отношению к ветеранам», – подчеркнул губернатор.

Затем была объявлена Минута молчания, после чего вдоль главной площади прошла механизированная колонна. В этом году в ее составе – рекордное количество участников, более 100 единиц колесной и гусеничной техники.

Главный дебютант парада Победы 2020 года – ракетный комплекс «Искандер-М». Гости и зрители праздника увидели и впервые примененный на учениях именно в Воронежской области комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». Перед трибунами прошли реактивные буксируемые и самоходные гаубицы, артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо» и «Ураган» и, конечно, танки. Чтобы не испортить асфальт гусеничные машины переобули в специальные «башмаки».

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов отметил, что сегодняшний военный парад – это гордость за свою страну, дань памяти, благодарности и огромного уважения воинам-освободителям.

«Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. И пусть в этом году из-за пандемии в День Победы пришлось отменить традиционные праздничные мероприятия, Парад Победы все равно состоялся. Низкий поклон ветеранам, которые подарили нам, своим потомкам, независимость и свободу. Ценой невероятных усилий и потерь они отстояли территориальную целостность нашего государства. И сегодняшний Парад Победы – в их честь», – подчеркнул Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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