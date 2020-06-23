2020-06-23T12:48:43+03:00
Общество

РЖД предложили закрыть семь переездов в Коминтерновском районе Воронежа

В этом случае микрорайон Подгорное оказался бы отрезан от города
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Администрация РЖД направила в управу Коминтерновского района письмо с решением ликвидировать семь переездов, соединяющих микрорайон Подгорное и ЖК «Каштановый» с остальным городом. Свое решение железнодорожники аргументировали тем, что эти переезды не оборудованы и угрожают жизни людей. Тут возникает закономерный вопрос, кто должен заниматься обустройством переездов? По закону - это зона ответственности РЖД. Однако администрация железной дороги хотела привлечь к этой работе управление дорожного хозяйства мэрии. Когда мэрии озвучили перспективы закрытия переездов глава управы Коминтерновского района провел переговоры с РЖД.

- Юрию Бавыкину удалось решить этот вопрос, переезды сохранят, - рассказали «Комсомолке» в управе. - В случае закрытия жителям Подгорного и ЖК «Каштановый» пришлось бы пользоваться длинной дорогой в объезд.

Переезды однозначно оставят, но вопрос их благоустройства остался открытым. В управе ответили, что это территория железной дороги и зона ее ответственности.

Напомним, что решать вопросы благоустройства переходов и переездов их закрытием – популярная мера у РЖД. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что таким образом компания отреагировали на жалобы горожан на опасный переход у педуниверситета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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