2020-02-26T17:03:11+03:00
Общество

Демонтировать легче, чем благоустроить: в центре Воронежа закроют железнодорожный переход у пединститута

Горожане попросили его отремонтировать, но получили обратный результат
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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«Комсомольская правда» в Воронеже» получила официальный ответ на просьбу наших читателей о благоустройстве железнодорожного перехода в районе остановки «Педуниверситет». Напомним, горожане рассказали нам, что бетонные плиты на переходе очень скользкие и на них часто падают пешеходы. Горожане поинтересовались, не планирует ли ЮВЖД ремонт. Но ответ нас удивил: вместо реконструкции переход вообще закроют как … несанкционированный.

- Для безопасного пересечения железной дороги в четырехстах метрах от этого перехода есть благоустроенный со звуковой и световой сигнализацией, полностью соответствующий всем современным требованиям безопасности, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД. – В целях предотвращения случаев травмирования граждан и обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в ближайшее время.

Попросту говоря, переход у педуниверситета ждет участь уже ликвидированного в 2017 году перехода у остановки «Динамо». Напомним, там одним днем с помощью тяжелой техники работники железной дороги снесли деревянную лестницу с одной и бетонные ступени – с другой стороны насыпи и закрыли металлическим щитом проход в ограждении путей. А жителям целого квартала частного сектора предложили пользоваться этим новым оборудованным переходом. Местные жители, путь которых на остановку общественного транспорта увеличился в разы, пытались жаловаться, но потом сочли, что проще прорезать в заборе проем на прежнем месте. Люди ходят здесь и по сей день, но теперь они ломают ноги, взбираясь на насыпь. Зато железнодорожники с себя ответственность сняли.

С переходом у педуниверситета все сложнее. К нему ведут не просто несколько кустарных бетонных ступеней, а полноценная нагорная лестница, которая находится на балансе управы Центрального района. Сотрудники комбината благоустройства ремонтируют ее, а зимой чистят от снега и посыпают песком. Вероятно, ее ЮВЖД предлагает снести, как и ее предшественницу на Динамо, иначе подъем станет путем в никуда. А жителям улиц Луначарского, Героев труда, Героев революции и Кавалерийской придется ходить на остановку «педуниверситет» через оборудованный переход – туда 400 метров да назад 400. И с нагрузкой в виде спусков – подъемов…

А всего-то, на наш взгляд, надо было постелить на плиты перехода резиновое противоскользящее покрытие да заменить кривую деревяшку. Хотели как лучше, получилось как всегда. Иначе и не сказать…

ИСТОЧНИК KP.RU

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