Воронежцы рискуют жизнью на железнодорожном переходе у педуниверситета

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:09:49+03:00

Удержаться на скользких да еще и наклонных плитах нереально Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Изменить размер текста: A A

Воронежцы пожаловались журналистам «Комсомольской правды» в Воронеже на состояние пешеходного перехода у остановки «Педуниверситет». Горожане рассказали, что бетонные плиты, которые лежат здесь в качестве основания, в холодное время года становятся очень скользкими. Кроме того одна из них, прилегающая к лестнице, ведущей к улице Луначарского, деревянная и давно пришла в негодность: в ней образовались опасные дыры, кроме того, она наклонная. А зимой отсыревшие доски вдобавок ко всему покрываются льдом.

- Наступаешь на нее, и земля уходит из-под ног, - рассказала местная жительница Ксения. – А недавно на моих глазах здесь упала женщина. Она переходила дорогу и, поскользнувшись, рухнула прямо на плиты. В это момент со стороны вокзала показалась электричка.

По словам нашей читательницы, пешеход сильно ударилась о бетонные плиты и не сразу смогла подняться.

- При этом поезд шел и сигналил, - продолжает Ксения. – Было очень страшно. Хорошо, что женщина успела подняться и уйти с рельс. А, если бы она ударилась сильнее и не смогла бы встать без посторонней помощи?!

«КП»-Воронеж попросила прокомментировать эту историю в дирекции ЮВДЖ. Мы направили официальный запрос еще 9 февраля. Но до сих пор ответа так и не дождались.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU