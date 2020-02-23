2020-02-23T11:09:49+03:00
Общество

Воронежцы рискуют жизнью на железнодорожном переходе у педуниверситета

Зимой на его скользких плитах падают люди
Елена ФЕДЯШЕВА
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Удержаться на скользких да еще и наклонных плитах нереальноУдержаться на скользких да еще и наклонных плитах нереальноФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы пожаловались журналистам «Комсомольской правды» в Воронеже на состояние пешеходного перехода у остановки «Педуниверситет». Горожане рассказали, что бетонные плиты, которые лежат здесь в качестве основания, в холодное время года становятся очень скользкими. Кроме того одна из них, прилегающая к лестнице, ведущей к улице Луначарского, деревянная и давно пришла в негодность: в ней образовались опасные дыры, кроме того, она наклонная. А зимой отсыревшие доски вдобавок ко всему покрываются льдом.

- Наступаешь на нее, и земля уходит из-под ног, - рассказала местная жительница Ксения. – А недавно на моих глазах здесь упала женщина. Она переходила дорогу и, поскользнувшись, рухнула прямо на плиты. В это момент со стороны вокзала показалась электричка.

По словам нашей читательницы, пешеход сильно ударилась о бетонные плиты и не сразу смогла подняться.

- При этом поезд шел и сигналил, - продолжает Ксения. – Было очень страшно. Хорошо, что женщина успела подняться и уйти с рельс. А, если бы она ударилась сильнее и не смогла бы встать без посторонней помощи?!

«КП»-Воронеж попросила прокомментировать эту историю в дирекции ЮВДЖ. Мы направили официальный запрос еще 9 февраля. Но до сих пор ответа так и не дождались.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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