Сергей Лукин: Забота о медиках – важная задача государственной политики в области здравоохранения

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:30:06+03:00

В преддверии Дня медицинского работника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин направил поздравление медикам

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- В 2020 году профессиональный праздник врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинский персонал встретили на передовой. Сегодня, в период пандемии COVID-19, которая проверяет на прочность нашу систему здравоохранения, работа медиков становится еще более сложной и ответственной. В этот день мы чествуем людей, которым каждый из нас доверяет свое здоровье, а зачастую и жизнь. Забота о медицинских работниках является важной задачей государственной политики в области здравоохранения, – подчеркнул в своем обращении Сергей Лукин.

Сенатор поблагодарил медиков за высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.

- Дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия, а самое главное – того, что вы приносите людям: крепкого здоровья! – пожелал медработникам Сергей Лукин.

Напомним, что на 482 заседании верхней палаты российского парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов контролировать в своих регионах реализацию мер государственной поддержки, принятых в России в связи с пандемией коронавируса, и своевременно сигнализировать о выявленных проблемах. 19 июня помощники члена Совета Федерации Сергея Лукина посетили Аннинский и Таловский районы Воронежской области и подробно ознакомились с обстановкой. В ходе поездки они побеседовали с руководством медицинских учреждений, расположенных на территории муниципальных образований, и вручили особо отличившимся медработникам благодарственные письма от сенатора.

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