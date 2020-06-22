Сергей Лукин: Забота о медиках – важная задача государственной политики в области здравоохранения

- В 2020 году профессиональный праздник врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинский персонал встретили на передовой. Сегодня, в период пандемии COVID-19, которая проверяет на прочность нашу систему здравоохранения, работа медиков становится еще более сложной и ответственной. В этот день мы чествуем людей, которым каждый из нас доверяет свое здоровье, а зачастую и жизнь. Забота о медицинских работниках является важной задачей государственной политики в области здравоохранения, – подчеркнул в своем обращении Сергей Лукин.

Сенатор поблагодарил медиков за высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.

- Дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия, а самое главное – того, что вы приносите людям: крепкого здоровья! – пожелал медработникам Сергей Лукин.

Напомним, что на 482 заседании верхней палаты российского парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов контролировать в своих регионах реализацию мер государственной поддержки, принятых в России в связи с пандемией коронавируса, и своевременно сигнализировать о выявленных проблемах. 19 июня помощники члена Совета Федерации Сергея Лукина посетили Аннинский и Таловский районы Воронежской области и подробно ознакомились с обстановкой. В ходе поездки они побеседовали с руководством медицинских учреждений, расположенных на территории муниципальных образований, и вручили особо отличившимся медработникам благодарственные письма от сенатора.

Фото: пресс-служба сенатора Сергея Лукина.

Главный врач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков убежден:

- В целом система здравоохранения на сегодняшний день показала свою жизнеспособность в ходе оказания медицинской помощи в экстремальной ситуации возникновения новой коронавирусной инфекции. Невзирая ни на какие трудности, российская медицина смогла мобилизоваться, развернуть значительное количество дополнительных коек, и оказывать адекватную помощь в стационарных и амбулаторных условиях на местах – несмотря на дефицит кадров и материальные сложности.

Райбольницы в Анне и Таловой амбулаторно лечат пациентов с легким течением ковид-инфекции. Для пациентов, нуждающихся в госпитализации, предусмотрена маршрутизация в другие стационары.

Владимир Пегарьков рассказал:

- В условиях сегодняшней информатизации, в том числе и здравоохранения, возможности получения сведений о новых подходах к ведению пациентов с этой инфекцией, к диагностике и лечению, достаточно широки. Мы имеем доступ к информации, которая появляется как в Москве, так и за рубежом. Методические рекомендации доводятся до нас максимально оперативно. Развернут федеральный консультативный центр. У нас налажена постоянная связь на региональном уровне – в любое время дня и ночи, круглосуточная. Мы без проблем можем получить консультации ведущих областных специалистов, если в этом есть необходимость. Если возникает необходимость в переводе больных, все вопросы решаются без проволочек.

Заместитель главного врача Таловской районной больницы Игорь Леонтьев особое внимание обратил на то, что в период пандемии COVID-19 другие болезни не исчезли, количество пациентов, нуждающихся в квалифицированной помощи, не уменьшилось. Однако существуют сложности психологического характера, которые могут иметь негативные последствия:

- Многие больные, напуганные ситуацией, в частности, через средства массовой информации, затягивают с обращением к врачам. Это приводит к тому, что их заболевания становятся запущенными. И если, переборов страх, они все же поступают в больницу, то их состояние на порядок тяжелее, чем могло бы быть при своевременном обращении.

Руководители медицинских учреждений высоко оценивают возможность напрямую информировать Совет Федерации о ситуации на местах и нуждах здравоохранения.

- Хотелось бы, чтобы взаимодействие в рамках вопросов, которые имеют уровень законодательного решения, продолжалось. Когда люди, участвующие в разработке и принятии федеральных законов, имеют постоянный контакт с первичным звеном, знакомятся с проблемами и предложениями по вариантам их решения, повышается качество законодательных и нормативных актов, необходимых для жизни общества и системы здравоохранения в частности, - считает главврач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков.

Ольга Вороновская