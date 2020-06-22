В Воронежской области 22 июня еще 90 пациентов выздоровели после коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:54:53+03:00

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Еще 90 пациентов успешно выписали после заражения COVID-19. Об этом 22 июня сообщили на официальном портале «СтопКоронавирус». Таким образом, общее число вылечившихся в нашем регионе от этой новой инфекции достигло 3178.

В то же время зарегистрировали 199 новых случаев заболевания. Вместе с ними общее число заболевших теперь составляет 6062 человека.

Показатели, которые необходимо достичь, чтобы постепенно вернуться к прежней жизни, все еще не идеальны. Пока же режим ограничений в области продлили еще на неделю – до 28 июня включительно. Однако есть и послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU