В Воронежской области 22 июня еще 90 пациентов выздоровели после коронавируса
Еще 90 пациентов успешно выписали после заражения COVID-19. Об этом 22 июня сообщили на официальном портале «СтопКоронавирус». Таким образом, общее число вылечившихся в нашем регионе от этой новой инфекции достигло 3178.
В то же время зарегистрировали 199 новых случаев заболевания. Вместе с ними общее число заболевших теперь составляет 6062 человека.
Показатели, которые необходимо достичь, чтобы постепенно вернуться к прежней жизни, все еще не идеальны. Пока же режим ограничений в области продлили еще на неделю – до 28 июня включительно. Однако есть и послабления.
ИСТОЧНИК KP.RU