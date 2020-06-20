Воронежский кинотеатр поздравил медиков с профессиональным праздником

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:35:36+03:00

страница сообщества ""Мой и твой Воронеж в "ВК"

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Накануне Дня медработника, 19 июня, кинотеатр «Пролетарий» разместил на фасаде новую надпись – поздравление для врачей-героев, сражающихся с коронавирусом, чем в очередной раз порадовал горожан.

Напомним, с начала эпидемии «Пролетарий», как и другие развлекательные заведения Воронежа, закрыт для посетителей по решению оперативного штаба области по борьбе с инфекцией. Однако кинотеатр постоянно напоминает о себе горожанам, общаясь с ними с помощью надписей из синих букв на строке анонсов.

Так, раньше «Пролетка» подбадривала горожан, обещая «Прорвемся», просила оставаться дома и даже сообщала, что «соскучилась».

ИСТОЧНИК KP.RU