Воронежский кинотеатр поздравил медиков с профессиональным праздником
Накануне Дня медработника, 19 июня, кинотеатр «Пролетарий» разместил на фасаде новую надпись – поздравление для врачей-героев, сражающихся с коронавирусом, чем в очередной раз порадовал горожан.
Напомним, с начала эпидемии «Пролетарий», как и другие развлекательные заведения Воронежа, закрыт для посетителей по решению оперативного штаба области по борьбе с инфекцией. Однако кинотеатр постоянно напоминает о себе горожанам, общаясь с ними с помощью надписей из синих букв на строке анонсов.
Так, раньше «Пролетка» подбадривала горожан, обещая «Прорвемся», просила оставаться дома и даже сообщала, что «соскучилась».
ИСТОЧНИК KP.RU