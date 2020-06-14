2020-06-14T09:21:30+03:00
Общество

Воронежский кинотеатр соскучился по зрителям

На фасаде «Пролетария» появилась новая запись
Елена ФЕДЯШЕВА
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Затянувшийся на три месяца период самоизоляции начинает навевать грусть даже на самых стойких оптимистов. Многие скучают по дружеским посиделкам, походам в кафе, кинотеатры. Да что там говорить? Заскучал даже кинотеатр, по зрителям! На днях на фасаде «Пролетария» появилась очередная надпись: «Вы соскучились? Мы тоже».

Такими, короткими, но емкими фразами «Пролетка» общается с воронежцами с самого начала эпидемии. То подбадривает: «Прорвемся», то наставляет «Оставайтесь дома».

Под фотографией, размещенной в соцсетях, воронежцы признались, что с удовольствием посидели бы сейчас в уютном кинозале. И даже не важно – на каком фильме…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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