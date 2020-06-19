Два из трех показателей для снятия ограничений в Воронежской области никак не придут в норму

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:30:42+03:00

Хотя кажется, что коэффициент распространения инфекции вскоре должен нормализоваться

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Два показателя из трех, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 19 июня, не соответствуют норме.

Казалось бы, совсем немного осталось, чтобы коэффициент распространения инфекции достиг заветной величины, но нет: 0,9 (норма 0,8).

Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также пока не соответствует требованиям: 29,4% (норма 50%).

Приятное исключение - тестирование на 100 тысяч жителей - здесь все в порядке: 196,1 (норма 90).

19 июня в Воронеже от коронавируса умерли еще два человека. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30 смертей от коронавируса.

Напомним, всего с момента наблюдений COVID-19 заразился 5461 житель области. Вылечился 2861 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU