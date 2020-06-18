Сенатор Сергей Лукин предложил главе Минстроя продлить заявочную кампанию в программу «Стимул» до сентября

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:30:59+03:00

Сенатор уверен: необходимо увеличить срок подачи заявок из регионов для того, чтобы не допустить дисбаланса вовлечения земельных участков в жилищное строительство

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17 июня ходе «правительственного часа» на заседании Совета Федерации сенатор от Воронежской облдумы Сергей Лукин обратился к Министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением установить срок приема заявок от субъектов Российской Федерации для участия в реализации мероприятий государственной программы «Стимул» 2020 года по 31 августа включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU