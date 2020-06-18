На фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Александр Фролов - автор ролика, на котором запечатлена резвая кабанья семейка - мама, ее полосатые поросята и несоклько особей неподалеку. Они пришли попить воды, поесть травки, а также почесаться (на дальнем плане видно, как взрослая особь активно трется своими боками о ствол).

В заповеднике рассказали, что дерево это особенное - чесальное:

- Таким деревьям отведена коммуникативная роль, они располагаются в местах, которые посещают животные соседних семейных групп. Нередко чесальное дерево находится поблизости с купальней в местах активной жизнедеятельности животных. Обнюхивая маркировочное дерево, кабан получает информацию, оставленную своими сородичами. Это могут быть клочки шерсти, запаховые метки в виде секрета слюнных и кожных желёз, обеспечивающих индивидуальный запах каждому животному. Одновременно кабан может оставить информацию о себе, тереться при этом о дерево разными частями тела, оставляя на нижней часть дерева отметины своих клыков.

В результате африканской чумы свиней в 2016 году популяция кабанов в Воронежском заповеднике полностью вымерла. Однако уже в 2017 году они там появились снова. Очевидно, пришли из соседних районов. Чаще всего кабанята появляются у молодой свиньи в марте месяце, в среднем рождается 4-6 детёнышей, у старых более 10. В заповеднике им неплохо живется.

А несколько дней назад там заметили редкого черного аиста.

Полосатые малыши. Воронежский заповедник.В результате эпизоотии африканской чумы свиней в 2016 году популяция кабанов в Воронежском заповеднике полностью вымерла.

ИСТОЧНИК KP.RU