2020-06-18T14:42:24+03:00
Общество

На фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов

Животные пришли попить воды, поесть травки и почесаться
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Александр Фролов - автор ролика, на котором запечатлена резвая кабанья семейка - мама, ее полосатые поросята и несоклько особей неподалеку. Они пришли попить воды, поесть травки, а также почесаться (на дальнем плане видно, как взрослая особь активно трется своими боками о ствол).

В заповеднике рассказали, что дерево это особенное - чесальное:

- Таким деревьям отведена коммуникативная роль, они располагаются в местах, которые посещают животные соседних семейных групп. Нередко чесальное дерево находится поблизости с купальней в местах активной жизнедеятельности животных. Обнюхивая маркировочное дерево, кабан получает информацию, оставленную своими сородичами. Это могут быть клочки шерсти, запаховые метки в виде секрета слюнных и кожных желёз, обеспечивающих индивидуальный запах каждому животному. Одновременно кабан может оставить информацию о себе, тереться при этом о дерево разными частями тела, оставляя на нижней часть дерева отметины своих клыков.

В результате африканской чумы свиней в 2016 году популяция кабанов в Воронежском заповеднике полностью вымерла. Однако уже в 2017 году они там появились снова. Очевидно, пришли из соседних районов. Чаще всего кабанята появляются у молодой свиньи в марте месяце, в среднем рождается 4-6 детёнышей, у старых более 10. В заповеднике им неплохо живется.

А несколько дней назад там заметили редкого черного аиста.

Полосатые малыши. Воронежский заповедник.В результате эпизоотии африканской чумы свиней в 2016 году популяция кабанов в Воронежском заповеднике полностью вымерла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на обработку подъездов от коронавируса израсходовали 14 тонн дезсредств
Житель Воронежской области, любивший ночевать в чужих домах, попался на краже велосипеда
Под Воронежем пропала без вести пенсионерка
В Воронеже жителям 20-ти улиц отключат горячую воду
На фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов
В Воронеж организуют второй спецрейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении
В Воронеже охранник завода и его сообщник украли более полтонны меди
УК в Воронежской области грозит штраф за собрание, проведенное в разгар эпидемии
В Воронежской области самая низкая смертность от коронавируса среди топ-15 регионов по заражению
Жительница Воронежа за 280 тысяч установила «программу удаленного доступа»
Бывшему воронежскому таможеннику дали условный срок за вымогательство
Под Воронежем иномарка врезалась в ограждение: пострадали три человека
В Воронеже мотоциклист сбил 16-летнего подростка на «зебре» и скрылся
В Воронежской области еще один человек умер от коронавируса
В Воронежской области еще 219 человек победили коронавирус