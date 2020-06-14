В Воронежском заповеднике заметили редкого черного аиста

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:06:41+03:00

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Редкую для наших мест птицу заметили сотрудники Воронежского заповедника на кадрах фотоловушки – черного аиста. Этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу.

Черный аист размером больше серой цапли и весит около трех килограммов. Размах его крыльев 185-205 см. Окраска оперения почти сплошь чёрная, с сине-зелёным и медно-красным блеском у взрослых птиц, а у молодых окраска тёмно-бурая, тусклая. Нижняя часть груди и брюхо белые. У взрослых аистов клюв, кожа вокруг газ и ноги красные, у молодых – зеленовато-бурые. Самец немного крупнее самки и в паре выглядит ярче.

Увидеть черного аиста – большая редкость. Ведь, в отличие от своего белого собрата, он селится подальше от людей – в лесной глуши.

- В Воронежском заповеднике встречи с одиночными птицами зафиксированы в 1950, 1992, 1998 годах, - рассказали в заповеднике. - В августе 2008 г. пару взрослых чёрных аистов наблюдали у реки Ивница на небольшом озерке. Птицы кормились вьюнами и мелкими карасями. Всех очень порадовало появление чёрного аиста в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU