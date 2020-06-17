В Воронеже в прошлом году полностью расселили девять аварийных домов
Еще три дома расселили частично, жилье получили 724 человека
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Об этом сегодня, 17 июня, рассказал мэр Вадим Кстенин в ходе отчета о работе администрации за прошлый год. По традиции оно состоялось в Воронежской городской Думе.
По словам мэра, в 2019-м в областном центре ввели 1,2 миллиона квадратных метров комфортного современного жилья. Если вспомнить 2018-ый, то это на 10% больше. Для сравнения: за прошлый год всего по области ввели почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU