Экс-главу сельского поселения Воронежской области оштрафовали на миллион рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:08:09+03:00

Но он еще может обжаловать приговор

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17 июня Центральный районный суд Воронежа оштрафовал на миллиона рублей бывшего главу администрации села Гремяченское Хохольского района 60-летнего Виктора Косарева. Суд признал его виновным в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Также чиновника лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года. Однако приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как установлено судом, в феврале 2020 года глава приехал к зданию ГУ МВД России по Воронежской области. Он должен был дать объяснения в рамках проверки. Его подозревали в нарушениях при предоставлении земельных участков.

- Не желая привлечения к какой-либо, в том числе уголовной, ответственности, Косарев выразил намерение передать должностному лицу взятку за прекращение проверки - 200 тысяч рублей. Он подошел к представителю правоохранительных органов, проследовавшему к своему автомобилю, и положил в салон часть суммы в размере 100 тысяч. После чего Косарев задержан сотрудниками полиции, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU