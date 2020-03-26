Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже будут судить бывшего главу администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского района за подкуп сотрудника полиции по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в четверг, 26 марта.
В феврале 2020 года мужчина передал сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД взятку в 100 тысяч рублей. Экс-чиновник пытался скрыть факт незаконного предоставления земельных участков членам своей семьи. Сразу же после передачи денег его задержали.
Мужчина признал вину. Материалы по факту незаконного предоставления земельных участков находятся в стадии проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU