Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому

26 Март 2020 2020-03-26T13:31:14+03:00

Чиновник заплатил 100 тысяч рублей за то. чтобы скрыть факт незаконной передачи земли членам своей семьи

Изменить размер текста: A A

В Воронеже будут судить бывшего главу администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского района за подкуп сотрудника полиции по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в четверг, 26 марта.

В феврале 2020 года мужчина передал сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД взятку в 100 тысяч рублей. Экс-чиновник пытался скрыть факт незаконного предоставления земельных участков членам своей семьи. Сразу же после передачи денег его задержали.

Мужчина признал вину. Материалы по факту незаконного предоставления земельных участков находятся в стадии проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU